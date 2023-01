Retraites: "la majorité sera unie", assure Borne aux députés macronistes

"La majorité sera unie" sur la réforme contestée des retraites, a assuré mardi Elisabeth Borne devant les députés macronistes, au moment où s'élançait la manifestation parisienne contre ce projet qui suscite des critiques jusque chez certains élus du camp présidentiel.

"Avec cette réforme, on se bat pour sauver le système par répartition. On se bat pour notre modèle social. Alors, je ne doute pas une seconde que la majorité sera unie. Elle a toujours fait bloc derrière le président de la République et son projet", a déclaré la Première ministre, selon un participant à l'intergroupe de la majorité, qui réunit les députés du parti présidentiel Renaissance et des formations alliées Horizons et MoDem.