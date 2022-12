Tirs à Paris: deux personnes décédées, quatre blessés dont deux en urgence absolue

Deux personnes sont décédées après avoir été touchées par des tirs, vendredi peu avant midi, dans le Xe arrondissement de Paris, a indiqué le parquet, précisant que quatre autres personnes avaient été blessées, dont deux se trouvaient en urgence absolue.

"Une enquête a été ouverte des chefs d'assassinat, homicides volontaires et violences aggravées" et "les investigations ont été pour l'heure confiées au 2e district de la police judiciaire (DPJ)", a précisé le parquet. Un suspect, "un homme âgé d'entre 60 et 70 ans a été interpellé et placé en garde à vue", a-t-il ajouté, précisant que "son identité (était) en cours de fiabilisation".