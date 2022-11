Soirée Projet X : un mineur de 16 ans reconnaît avoir porté un coup de ciseau à la victime

Le parquet de Nouméa a ouvert une information judiciaire du chef de tentative de meurtre commise dans la rue Max Meyer, à proximité d’Auteuil, dans la nuit de jeudi à vendredi.

En marge d’une soirée Projet X qui a complètement dérapé, dans la zone industrielle de Normandie, un homme de 25 ans, originaire de Koutio, avait été retrouvé entre la vie et la mort, grièvement blessé à la tête et au thorax (plaie perforante).

Le procureur de la République Yves Dupas vient d’annoncer qu’un mineur de 16 ans a été interpellé par les gendarmes.

"L’auteur présumé a reconnu avoir porté un coup au thorax de la victime au moyen d’une paire de ciseaux ayant occasionné une plaie perforante. Il a admis avoir fait ce geste alors que la victime recevait des coups portés par deux autres individus. Lors de ses auditions, l’auteur présumé a précisé qu’il n’avait pas eu l’intention de tuer la victime, mais de la blesser".

Le magistrat ajoute que le suspect, mis en examen du chef de tentative de meurtre et déjà connu de la justice pour des violences, "a été placé en détention provisoire, par ordonnance du juge des libertés et de la détention, décision conforme aux réquisitions du parquet et à la demande du magistrat instructeur".

Deux personnes sont désormais activement recherchées, suspectées d’avoir porté de violents coups de pied à la tête de la victime.