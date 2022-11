La fresque sur la citoyenneté terminée

Une nouvelle fresque, imposante, est visible avenue Antoine-Becquerel, au niveau de l'échangeur des Érudits. Cette réalisation de 20 mètres carrés a été peinte dans le cadre d'un chantier d'insertion sociale encadré par le service prévention, insertion et citoyenneté de la ville. Deux jeunes ont ainsi participé au chantier pour réaliser cette fresque sur le thème de la citoyenneté et pour laquelle ont travaillé trois artistes : la plasticienne Virginie Purple, le pochoiriste Guiz et le graffeur Franck Xtrem, qui s'est chargé de la calligraphie de l'œuvre.