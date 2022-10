Une master class théâtrale gratuite à la médiathèque de Dumbéa samedi et dimanche

À l'occasion de son nouveau spectacle, Poucet, pour les grands, créé en résidence au Studio 56, la Cie Les Arpenteurs du Caillou proposera une master class gratuite sur le thème de "la mise en disponibilité du corps et le jeu théâtral masqué", ce week-end, à la médiathèque. Samedi et dimanche, de 9 heures à 16 heures, le public est invité à venir participer aux ateliers gratuits animés par la comédienne et metteur en scène, Magali Song, et la comédienne et chorégraphe, Olivia-Manissa Panatte. Créé au Studio 56, le spectacle Poucet pour les grands a déjà été joué gratuitement deux fois. Renseignements et inscriptions au 78 87 12 ou par e-mail à : lesarpenteursducaillou@gmail.com.