Les marchés de Dumbéa seront reconduits en 2023, en journée et en soirée

Dix. C’est le nombre de marchés tenu aux halles de Dumbéa, en 2022. Réunis en conseil municipal, ce jeudi soir, les élus de la commune de Dumbéa ont fait le bilan de ces évènements mensuels, en se félicitant des "progrès réalisés" depuis 2021, mais aussi en notant les points "à améliorer", comme la volonté d’augmenter l’offre de produits vivriers. Pour l’année à venir, 9 autres marchés seront organisés, avec trois marchés nocturnes à thème.

Les premières images du parc urbain de Tonghoué

Lors de cette soirée, le conseil a également attribué des subventions à certaines associations, notamment à l’ADIE, qui envisage de créer une agence mobile, se déplaçant dans plusieurs quartiers. Une initiative saluée par l’assemblée. "Ça a du sens que d’aller auprès de la population pour aider à la création de micro-entreprise", a affirmé Gérard Piolet, adjoint au maire de Dumbéa, en charge de l’urbanisme et de l’attractivité économique.

Parmi les projets présentés, le parc urbain de la plaine de la Tonghoué – ayant pour objectif "d’améliorer la qualité de vie des habitants et de développer l’attractivité au sein du centre-ville de Dumbéa" – a livré ses premiers plans et perspectives, avec la désignation et présentation des lauréats du concours de maîtrise d’œuvre pour son aménagement paysager, lancé en avril dernier. À ce stade, une piste "multi-activité", la mise en place d’îlots boisés, un parking, un amphithéâtre de verdure avec vue sur une plaine ouverte ainsi que de multiples autres structures laissant place à des zones de plantation ont été envisagées.