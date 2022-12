La brigade de gendarmerie de Saint-Michel, officiellement inaugurée

Remplaçant l’ancienne caserne, située à Pont-des-Français, elle accueille les usagers de la commune du Mont-Dore depuis six mois maintenant. Ce samedi, la brigade de gendarmerie de Saint-Michel est passée par une nouvelle étape, en étant inaugurée officiellement par Gérald Darmanin.

Voyant en elle "un succès, un espoir et un défi" pour la commune et le pays, le ministre de l’Intérieur a rappelé l’intérêt d’une telle infrastructure à l’heure où, sur le territoire, sont comptabilisés "27 fois plus d’accidents de la route mortels qu’en métropole", "une jeunesse qui se suicide à coup d’alcool et cannabis" et "des violences intra-familiales qui touchent de façon continue bon nombre de femmes".

Celui-ci a également annoncé une nouvelle augmentation d’effectifs dans le domaine de la sécurité, ainsi que de nouvelles brigades de gendarmeries au sein du pays, leur nombre et leur localisation étant actuellement en réflexion.