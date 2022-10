"Battle" de hip-hop au centre culturel du Mont-Dore

Ambiance survoltée, ce samedi après-midi, dans le petit théâtre du centre culturel du Mont-Dore, à Boulari. En cause : une compétition de danse hip-hop, commencée à 13h30 et qui devrait se poursuivre jusqu’à 17 heures environ.

Une quarantaine de participants, de tous âges, concourent dans deux catégories : le break danse et le all style. Beaucoup ont participé au bootcamp hip-hop organisé cette semaine au centre culturel.

L’événement de ce samedi, organisé par la ville du Mont-Dore, en partenariat avec l’association Urban Evolution, a pour but, selon la municipalité, de "dynamiser la commune et le quartier de Boulari à travers une action dédiée à la jeunesse et aux cultures urbaines".