Les produits des îles Loyauté très attendus à La Conception

Une longue file de voitures et des stands pris d’assaut. Le marché des îles, organisé ce week-end par la Société de développement et d’investissement des îles Loyauté, la Sodil, à La Conception a rencontré un vif succès. L’occasion, juste avant les fêtes, de trouver des produits frais à cuisiner pour Noël et le jour de l’An. Sans surprise, le stand le plus couru a été celui des produits de la mer. Entre les langoustes, vivaneaux ou autres crabes de cocotiers, les pêcheurs des îles (des Loyauté mais aussi de l’Île des Pins ou encore de l’île Ouen) ont très rapidement écoulé leurs marchandises. Autres produits recherchés : les fruits et légumes, le miel ou l’artisanat et les robes et tuniques. Le marché a également été l’occasion, pour la Sodil, de promouvoir la destination des îles Loyauté, avec un stand d’information touristique situé à l’entrée du site.