Ordures ménagères : un mail contre un arbre

La ville du Mont-Dore incite ses habitants à passer au numérique pour la gestion de leurs ordures ménagères. Jusqu'au 31 octobre, chaque personne qui s'inscrit pour recevoir, et régler, sa facture d'ordures ménagères en ligne, "contribuera à la plantation d'un arbre sur la Vallée de La Coulée". Les végétaux seront financés par la mairie et remis à des associations environnementales. Toutes les informations concernant les ordures ménagères, le tri, les déchets végétaux et les encombrants (calendriers, broyage à domicile, volumes, ect.) peuvent être retrouvées sur le site de la ville : www.mont-dore.nc, rubrique Mont-Dore pratique/collecte des déchets. Renseignements au 43 70 00.