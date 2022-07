Le monde du sport à l'honneur, au complexe sportif Victorin Boewa

Malgré le mauvais temps, la Fête des sports a pris place, ce matin, au complexe Victorin Boewa et ses alentours, en débutant avec le traditionnel défilé des associations – une quarantaine cette année -, et le lever de drapeaux, suivi du discours du maire.

Jusqu’à 12h30, les jeux olympiques et paralympiques des familles prennent la relève, sur le stade, avec de multiples jeux sportifs et ludiques, tels que du basket, un parcours du combattant nommé "Safari challenge", du tir à l’arc gonflable, et d’innombrables autres activités.

En parallèle s’est tenue à 10 heures la dénomination de l’Institut d’Haltérophilie et de Force Athlétique du Mont-Dore, qui a d’ailleurs reçu le label de "Centre de Préparation", avec, sur place, des démonstrations d’haltérophilie et des visites du site.