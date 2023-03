Une centaine de personnes a manifesté contre les travaux de l’Anse-Vata

Les manifestants avaient déposé leur cahier de revendications vendredi matin à la mairie et tenté une nouvelle fois de rencontrer les services, sans succès. L’association de sauvegarde de l’Anse-Vata a organisé une manifestation samedi matin à 10 heures au départ du parking de la plage de Château Royal.

Une centaine de personnes a défilé jusqu’à la baie des Citrons pour manifester son opposition à plusieurs points du projet.

L’association demande de conserver la végétation au pied du mur de consolidation, rappelant que "l’herbe et les arbres sont utiles contre les érosions, les arracher sous prétexte qu’ils disparaîtront un jour est une ineptie". Elle estime également que le stationnement prévu n’est pas adapté et sous-dimensionné et voudrait une "vraie piste cyclable", c’est-à-dire séparée de l’espace piéton. Dernières revendications : l’association s’oppose à la construction des deux tours de 50 mètres en face de l’Aquarium des Lagons et voudrait l’installation de farés adaptés aux demandes des loueurs de matériel nautique.

Les travaux de requalification de la promenade Roger-Laroque à l'Anse-Vata a pour objet de lutter contre l'érosion et rénover la zone. Deux recours en justice avaient été introduits par le collectif "Touche pas à ma plage – Sauvons l'Anse Vata" et Ensemble pour la planète (EPLP), mais ils n'ont pas abouti. Les travaux sont prévus pour s'achever en 2024.