Baignade déconseillée à l’Anse-Vata et pointe Magnin

Le drapeau jaune est hissé depuis mardi sur les plages de l’Anse-Vata et de la pointe Magnin.

En cause : un taux de bactérie e.coli supérieur au seuil réglementaire défini par la direction des affaires sanitaires et sociales de Nouvelle-Calédonie. C’est ce qu’ont déterminé les prélèvements réalisés lundi par les services municipaux sur différents points de l’Anse-Vata et de la pointe Magnin.

La baignade y est depuis déconseillée jusqu’à retour à un taux bactériologique acceptable. En revanche, pas de souci pour aller faire un plouf à la baie des Citrons, à Magenta ou encore au Kuendu Beach. Feu vert aussi aux activités nautiques du côté de la promenade Pierre-Vernier.