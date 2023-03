Boulevard extérieur et rue Bénébig : la circulation fermée jusqu'à mercredi matin au moins

En raison de la casse de deux conduites, la distribution d'eau est interrompue ou perturbée dans les quartiers de Vallée-des-Colons, Magenta, l'Anse Vata, Motor Pool, Trianon, et Val Plaisance depuis ce mardi matin, indique la Calédonienne des eaux. "Les réservoirs du Mont Coffyn et du Ouen Toro ne sont plus alimentés" et le retour à la normale n'est pas prévu avant 20 heures.

autre conséquence : la circulation sur le boulevard Extérieur et la rue Auguste Benebig est fortement perturbée. Des déviations ont été mises en place. Des tranchées ont été creusées pour mettre les canalisations à nu. Elles doivent être remplacées et les tranchées remblayées. Les travaux se poursuivront cette nuit. L'objectif est de rouvrir les deux axes mercredi matin.