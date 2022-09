Place des cocotiers : Rassemblés pour promouvoir la pratique du vélo au centre-ville et ailleurs

"Faire en sorte que nous, cyclistes, soyons visibles, afin d’encourager la mise en place d’infrastructures par les institutions". Voici l’objectif visé ce jeudi, par les membres et sympathisants de l’association Droit au vélo. Dès 6h30, au départ du Mk2, à Koutio, ils ont roulé jusqu’à la Place des cocotiers, en cyclobus. Une manière de relayer et de participer, à leur manière, à la journée mondiale sans voiture.

Animations et balades à vélo

Pour cette occasion, et jusqu’à 16 heures, le kiosque à musique abrite des ateliers de "Remise en selle" et "Répar’Vélo", pour qui souhaite se former à la réparation de son deux-roues. En parallèle, une balade botanique est organisée jusqu’à 11 heures en compagnie de Bernard Suprin, dans le secteur de Nouville. Puis, un pique-nique sera proposé aux cyclistes, Place des cocotiers, avant la visite à vélo proposée par l’Association Témoignage d’un passé, dans le centre-ville, à 13h30.

Avis aux intéressés qui n’auraient pas pu participer ce matin ; un second cyclobus partira du kiosque à musique à 17 heures, pour se rendre à Koutio (Mk2). L’arrivée est prévue à 17h45.