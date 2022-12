Rivière-Salée : Résurrection fête ses vingt ans jusqu’à ce soir

La coutume d’ouverture a rapidement laissé place aux premiers danseurs, sur la piste installée dans les jardins de l’espace municipal de Rivière-Salée, samedi matin. Sous une chaleur écrasante, ils sont des dizaines à s’affronter depuis 9 heures à travers des battles de hip-hop, à l’occasion du 20e anniversaire de Résurrection.

Quatre générations réunies

Le groupe de hip-hop incontournable en Calédonie et indissociable du quartier de Rivière-Salée a en effet rassemblé "la famille" pour célébrer ses vingt ans d’existence. Jeunes et mois jeunes, filles ou garçons… Sur le parquet, les quatre générations de membres que compte le groupe, né au pied des résidences Jardins de la Fontaine à quelques pas de la maison de quartier, étaient réunies. "Le mot d’ordre, c’est la transmission", insiste Mesh, secrétaire de l’association Résurrection et membre du jury des battles.

À travers cet anniversaire, c’est aussi la culture urbaine dans toutes ses formes qui est célébrée en ce moment à Rivière-Salée. "Le hip-hop est toujours très présent, il prend même de l’ampleur."

Les animations se poursuivent jusqu’à 21 heures.