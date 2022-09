Un médecin menacé par un homme armé d’un couteau à Ducos

Un médecin généraliste a été agressé à Ducos (Nouméa), mercredi.

D’après les premières informations, un homme aurait fait irruption dans le cabinet médical armé d’un couteau alors que le docteur était en consultation.

Quinze jours après les violences à l’encontre d’un généraliste de Kaméré, c’en est trop pour le syndicat des médecins libéraux qui dénonce des "violences inacceptables" et une "escalade de la violence : après l’incendie d’un cabinet à Koumac, après l’agression violente à coups de poing d’un médecin généraliste à Kaméré, un médecin libéral exerçant à Ducos a été victime cette semaine d’une agression à son cabinet".

Apportant son "sincère soutien et sa sympathie à chacun de nos confrères victimes d’agressions, et à leurs familles", le syndicat "s’interroge avec gravité sur l’avenir de la médecine libérale en Nouvelle Calédonie. Ces violences inacceptables alourdissent la problématique plus générale du défaut d’attractivité de la médecine libérale en Nouvelle-Calédonie. De nombreux cabinets médicaux ont fermé ces dernières années sans successeur, une trentaine de conventionnements de médecins généralistes et spécialistes restent vacants : il devient de plus en plus difficile d’accéder à certains spécialistes, tels que les ophtalmologues, ou les cardiologues".

Plus d’informations prochainement.