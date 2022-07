Presqu'île de Ducos : nouvelle mobilisation contre l'incinérateur de déchets dangereux

Quand ils se sont installés à Tindu, il y a vingt-cinq ans, "on pouvait aller sa baigner à la mer, pêcher, ramasser des grisettes, des crabes dans la mangrove, on voyait la ville", racontent Ilaisa, Marie-Rose et Marie-Chanel. Maintenant, les habitants ont vu sur une montagne de scories, la mangrove a presque disparue, l'eau est trop sale pour pêcher ou se baigner... Alors à l'installation d'un incinérateur de déchets dangereux à quelques centaines de mètres de là, ils disent non. "Il y a déjà plein de vieux qui ont des pathologies, on a peur pour la santé des enfants."

Des recours auprès de la justice et de l'État

Les trois femmes et des habitants de la presqu'île de Ducos iront donc manifester samedi matin devant la province Sud pour rappeler une fois de plus leurs inquiétudes et leur opposition à la construction de cet équipement par Promed dans une zone urbanisée.

En conférence de presse, jeudi matin, Ensemble pour la planète a également indiqué qu'un recours judiciaire allait être lancé. L'association a également demandé à l'Etat de ne pas autoriser de défiscalisation au projet, notamment parce que toutes les préconisations du commissaire-enquêteur n'ont pas été prises en compte avant l'accord de l'autorisation environnementale : il demandait en effet à la province Sud de solliciter la direction des affaires économiques et l'autorité de la concurrence pour qu'elles examinent la rentabilité du projet, ce qui n'a pas été fait.