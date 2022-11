Des ateliers pour apprendre à réduire ses déchets 

Des ateliers de tressages auront également lieu à la Maison de la biodiversité le 15, 19 et 20 novembre "dans la perspective de transmettre des savoirs faire utiles pour une alternative aux sacs plastiques à usage unique". Sur la même thématique, Plastique, le suicide collectif sera projeté par l'association Zéro Déchet NC, le 23 novembre, au Rex.

Quatre séances d'initiation à l'agroforesterie sont par ailleurs prévues le 15 et 16 novembre à la pépinière municipale et des ateliers Do it yourself à la Maison de la famille le 26 novembre. Le textile est aussi au cœur du programme. Les ateliers couture, déjà en place tout au long de l'année dans les espaces municipaux, seront mis en valeur et une session de fabrication de sacs à partir de textiles et autres matériaux de récupération sera proposée mardi 22 et jeudi 24 novembre avec l'association Mocamana à la Maison de la biodiversité.

Collecte de jouets

Des ateliers participatifs pour redonner une seconde vie aux objets seront également proposés à l'espace municipal de Tuband, le 14 novembre. Enfin, la traditionnelle collecte de jouets de Noël sera ouverte du lundi 21 novembre au vendredi 2 décembre à l'annexe Ferry.