Cinq accidents de la route en une seule nuit à Nouméa

Lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises, les automobilistes sont appelés à la prudence et à adapter la vitesse.

Dans la nuit de vendredi à samedi, les policiers et pompiers sont intervenus sur de multiples accidents de la route.

Vers une heure du matin, un véhicule a fait une sortie de route au niveau du rond-point de Rivière-Salée. Bilan : deux blessés légers. Moins d’une heure plus tard, un automobiliste, en défaut de permis de conduire et alcoolisé, s’accidentait du côté de la Vallée-des-Colons. Trois autres accidents étaient ensuite signalés du côté de la voie de dégagement Ouest et de l’Artillerie.

La police nationale appelle les automobilistes à faire preuve de la plus grande vigilance pour le reste du week-end.

À signaler aussi, vers 5 heures du matin, qu’un véhicule a été incendié dans le parking de l’immeuble La Frégate, à la Vallée-du-Tir. Le feu s’est ensuite propagé à deux autres voitures, nécessitant l’intervention des pompiers en urgence.

Les occupants de l’immeuble ont été évacués par mesure de sécurité.

Il n’y a fort heureusement eu aucun blessé. Le sinistre a finalement été maîtrisé et les résidents ont pu regagner leurs logements.

Une enquête a été ouverte.