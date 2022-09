Des parents endormis ivres en voiture, malgré les pleurs répétés de leur bébé

Ce jeudi, vers 1 h 30, les policiers de Nouméa ont dû intervenir sur le parking du Camp-Est, à Nouville. Ce sont des employés du centre pénitentiaire qui ont été alertés par les pleurs répétés d’un bébé dans un véhicule à l’arrêt, mais moteur allumé.

À l’intérieur, la mère, au volant, et le père, à l’arrière, étaient endormis et ivres. Ce sont ces employés qui ont donc coupé le moteur alors que, selon la police, cela faisait plus d’une heure et demie que le bébé de 1 an, également dans la voiture, pleurait à côté de ses parents.

Ils ont été placés en garde à vue et le bébé a été confié à une membre de sa famille pour la nuit.