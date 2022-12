Le ministre Gérald Darmanin à la rencontre des policiers au commissariat central de Nouméa

Cérémonie officielle en grande pompe au commissariat central de Nouméa.

Le commissaire général Jean-Marie Cavier a accueilli jeudi matin Gérald Darmanin qui est allé à la rencontre des effectifs de la Direction territoriale de la police nationale (DTPN) et de la police municipale de Nouméa.

En compagnie de la présidente de la province Sud Sonia Backès et des députés Philippe Dunoyer et Nicolas Metzdorf, le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer a passé en revue les troupes. Il a pu longuement s’entretenir avec les forces de l’ordre.

Le locataire de la Place Beauvau a ensuite pris la direction de la mairie de Nouméa où il s’est entretenu avec la maire Sonia Lagarde.

Gérald Darmanin s’envolera avec la délégation à Lifou dans l’après-midi où il rencontrera, notamment, le président de la province des Îles Jacques Lalié.

Plus d’informations à venir.