Après l’attaque mortelle, dix-sept requins-tigres et bouledogues prélevés à Nouméa

Une semaine après la mort de l’Australien Chris Davis dans une attaque de requin à la plage du Château Royal, à Nouméa, la mairie de Nouméa avait lancé des campagnes de prélèvement qui a conduit à l’abattage de dix-sept requins requins-tigres et bouledogues en quelques jours.

"Ces campagnes menées avec le concours de la Direction de la sécurité civile et de la gestion des risques (DSCGR) se sont achevées dimanche soir", indique la municipalité qui annonce que "la baignade et les activités nautiques restent interdites par arrêté municipal sur l’ensemble des plages de Nouméa ainsi qu’à l’îlot Canard, jusqu’au vendredi 3 mars à midi, sous réserve de l’analyse de la qualité des eaux de baignade et de la turbidité de l’eau auxquelles on peut s’attendre après les fortes précipitations prévues cette fin de semaine".