Coups de feu à la Moselle : deux champions de va’a déférés au palais de justice

Après quarante-huit heures de garde à vue au commissariat central de Nouméa, Philippe Mainguet et son fils, Albert Mainguet, ont été déférés au palais de justice mercredi.

Ces sportifs connus, qui pratiquent le va’a, sont soupçonnés d’avoir ouvert le feu dans la soirée de dimanche à la Moselle (Nouméa), blessant deux personnes à quelques mètres des manèges.

Placés en garde à vue pour tentative de meurtre, ils ont été auditionnés sur les circonstances de cet acte insensé.

"Les premières investigations permettaient d’établir que les victimes avaient eu un différend peu de temps avant les faits avec deux hommes lors de leur sortie du restaurant Au bout du monde. À l’issue de leur identification, ces deux personnes, un homme âgé de 49 ans et son fils âgé de 23 ans, ont été interpellées lundi à 14 heures, et placées en garde à vue. Lors d’une perquisition dans un domicile situé à Nouméa, une arme d’épaule qui pourrait avoir été utilisée lors des faits, a été saisie", avait précisé le procureur de la République Yves Dupas dans un communiqué diffusé lundi soir.

Fer de lance des rameurs et de la délégation calédonienne aux Minijeux du Pacifique en juin dernier, Albert Mainguet avait fini premier sur la course V1 (sur 500 mètres) et décroché la médaille d’or, une première pour un Cagou qui n’était monté sur la plus haute marche du podium en individuel lorsque les Tahitiens étaient là. Le jeune homme s’était également paré d’or sur la course V12 (500 m). Albert Mainguet, originaire de Koumac, avait aussi remporté trois autres médailles, toutes en argent, lors des épreuves de V6 (500 m, 1 500 m et longue distance). Il avait été, enfin, porte-drapeau pour la Nouvelle-Calédonie à la cérémonie de clôture des Minijeux.

Quant à Philippe Mainguet, son père, il était entraîneur de la sélection pendant la compétition. Il est également à la tête du club de va’a de Koumac.

Le parquet de Nouméa devrait ouvrir une information judiciaire pour tentative de meurtre. Philippe et Albert Mainguet seront ensuite présentés à un juge d’instruction.

Plus d’informations à venir.