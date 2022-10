[VIDÉO] Aux assises, l’affaire Olivier Pérès en appel

La cour d’assises de Nouvelle-Calédonie va se pencher, du 3 novembre jusqu’au 25 novembre, sur neuf dossiers criminels pour la troisième et dernière session de l’année.

Cinq viols, deux meurtres, un vol avec violence et séquestration (l’affaire David Voisin) et un assassinat seront jugés par les magistrats et les jurés.

Parmi ces dossiers, Olivier Pérès sera jugé en appel pour l’assassinat d’Eric Martinez sur le golf de Tina en septembre 2018. L’ancien chirurgien du Médipôle avait été condamné à la peine de vingt ans de réclusion criminelle.

Son procès est prévu du lundi 21 novembre au vendredi 25 novembre. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.

Découvrez dans la vidéo, la présentation de la session de la cour d’assises par l’avocat général Christian Pasta.