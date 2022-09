Ce dimanche, Tiga sera encore à Nouméa avec des animations culturelles et culinaires

Difficile de se rendre à Tiga. Alors le comité de la Fête de la pastèque, qui a lieu tous les ans en janvier sur l'île, a décidé d'organiser une journée culturelle à Nouméa "pour faire profiter de nos plats, de nos danses, de notre musique, de notre art", explique Yan Uregei, membre du comité. Une idée qui a germé d'une rencontre avec la directrice du conservatoire de musique et de danse de Nouvelle-Calédonie, où des animations se tiennent encore ce dimanche, à partir de 9 heures. Jusqu'à 10h30, différents ateliers seront proposés puis place aux chants. Avec une interruption à l'heure du déjeuner, entre 11 heures et 13 heures : des spécialités culinaires, dont un plat à base de cochon cuit dans un four traditionnel, à Nouville, seront servis.