Le Salon de la femme "est un évènement populaire ouvert à tous"

Ateliers cuisine, yoga, création de bijoux maman-enfants, défilé de mode, spectacle de danse, show de coiffure, séance de relooking… Le Salon de la femme, organisé du vendredi 3 au dimanche 5 mars à la Maison des artisans, à Nouville, attire chaque année entre 8 et 10 000 personnes. Et quelques critiques. "Partout du stéréotype", relève la page Facebook Paye ton sexisme en Nouvelle-Calédonie.

"On essaie de mettre en place des animations qui intéressent le plus grand nombre de personnes. On a déjà testé les ateliers bricolage par exemple, sans succès. Ça fait peut-être joli sur le programme mais si le public n’est pas au rendez-vous, quelle utilité ? Le relooking, les dégustations, le bien-être, l’art plaisent bien plus", répond Bruno Aurélio, responsable de Pacific Fair, l’organisateur, soulignant également la place du sport et de la santé.

Côté activités sportives, on trouve du HBX boxing par exemple, inspiré des sports de combats et des arts martiaux. Ou du pole danse, une discipline ouverte aux deux genres. Tout comme le yoga, la cuisine, les arts créatifs, la danse, la mode et le Salon de la femme.