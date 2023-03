L’opération de pêche de requins élargie à la baie des Citrons et Nouville

Le gouvernement a publié un nouvel arrêté jeudi matin au sujet de l’interdiction de navigation maritime en cours à Nouméa, en raison de l’opération de prélèvement de requins décidée par la mairie à la suite des attaques récentes qui ont endeuillé la capitale.

À compter de ce jeudi et jusqu’au dimanche 12 mars à 17 heures, le mouillage et la circulation des navires et engins immatriculés sont interdits en baie des Citrons ainsi qu’à Nouville, de la pointe Lacombe à l’anse Lallemand.

Ces zones d’interdiction s’ajoutent à celles définies par arrêté publié lundi et qui concerne la Grande rade du Port autonome, l’anse Vata, l’îlot Maître, la baie de Sainte-Marie.

Des dérogations

Ces interdictions ne s’appliquent pas aux navires des armements de pêche hauturière et aux navires remorqueurs lors des manœuvres de départ et d’arrivée à leur arrivée au quai au Port autonome, aux navires de la capitainerie du Port autonome et du syndicat professionnel des pilotes maritimes, aux navires professionnels transportant des passagers entre Nouméa et l’îlot Maître, titulaire d’un agrément nautique touristique pour un accès au ponton, aux navires servant à des activités professionnelles, habituellement au mouillage dans les zones temporaires qui peuvent rester à leurs emplacements, aux moyens nautiques de l’État et des collectivités territoriales ou tout autre moyen engagé dans une opération de sauvetage par le MRCC.

Une interdiction de baignade jusqu’au 19 mars

Quant à elle, l’interdiction de baignade et d’activités subaquatiques et nautiques y compris tractées sur l’ensemble des plages de la commune, décidée par la Ville de Nouméa, est en vigueur jusqu’au dimanche 19 mars inclus. Toute baignade ou activité subaquatique et nautique sont interdites par le gouvernement jusqu’au 19 mars sur une zone comprenant l’ensemble du littoral de la capitale jusqu’à une distance d’un mille marin vers le large. Les îlots Amédée, Signal, Goélands et Larégnère ne sont pas concernés.