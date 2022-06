Après un week-end de caillassages, les conducteurs de Carsud expriment leur ras-le-bol

Stationnés sur le terre-plein qui sépare le dépôt et le rond-point de Belle-Vie, les bus aux fenêtres explosées témoignent du week-end agité qu’ont traversé les chauffeurs du réseau Carsud, en charge des lignes du Grand Nouméa et du Néobus pour le SMTU. Entre samedi et dimanche, quatre bus ont été caillassés sur la route de Saint-Louis, dont l’un avec des usagers encore à bord.

Ce mercredi matin, les 100 chauffeurs étaient réunis pour exprimer leur ras-le-bol d’une situation qui, si elle ne date pas de ce week-end, s’est largement dégradée ces dernières semaines. "Depuis janvier, on a connu plus de 30 caillassages", souligne Christophe Chevrol, responsable technique de Carsud et ses 74 bus en circulation.

"Plus de contrôles sur le réseau"

La mobilisation des conducteurs se doit d’interpeller les autorités pour "plus de contrôles sur le réseau", lance Christophe Issamatro, chauffeur. C’est lui qui conduisait le bus, samedi soir, caillassé alors que des usagers étaient à bord. Si, en 15 ans de métier, il a connu "caillassage et coups de fusil", il note comme ses collègues une recrudescence des faits ces derniers temps.

En attendant que des "solutions soient trouvées par les autorités compétentes", signale Clément Simutoga, directeur des transports Carsud venu soutenir les conducteurs, aucune ligne ne sera assurée ce mercredi.

De plus, les lignes L8, M2, M3 et M4, soit les quatre qui desservent le sud du Mont-Dore, seront coupées jusqu’au jeudi 16 juin. Une réunion entre Carsud, la province Sud et le SMTU devrait se tenir vendredi.