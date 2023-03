Nouméa : la bourse aux livres de Rivière-Salée et le vide-greniers de la place des Cocotiers sont reportés

La bourse au livre, initialement prévue le samedi 4 mars, à la médiathèque de Rivière-Salée, aura lieu le samedi 11 mars de 9 heures à midi. Quant au vide-greniers du centre-ville, initialement prévu le dimanche 5 mars sur la place des Cocotiers, est reporté au dimanche 19 mars.

Dans les deux cas, les prévisions météorologiques sont en cause. Pour rappel, le territoire est toujours en pré-alerte cyclonique.

"Kevin est passé cyclone tropical en fin de nuit et génère des vents de 120 km/h avec des rafales de 165 km/h près de son centre.

Il devrait continuer de s’intensifier dans les prochaines douze heures", indique le bulletin Météo-France publié ce vendredi matin.

"Dans les prochaines 24 heures, la trajectoire la plus probable de ce cyclone l’amène à environ 250 km au nord-est de Lifou dans la nuit de vendredi à samedi en passant sur le sud du Vanuatu." Une dégradation du temps est prévue sur les Loyauté vendredi et dans la nuit de vendredi à samedi et, dans une moindre mesure sur la côte Est et l’extrême Sud. D’importants cumuls de pluie sont attendus.