Circulation réglementée mercredi près du lycée Lapérouse

En raison du cross du lycée Lapérouse, mercredi 21 septembre, la circulation sera interdite à partir de 7h30 rue Paixhans, entre l'avenue des Frères-Carcopino et la rue Georges-Baudoux. Elle sera interrompue à partir de 7h45 avenue des Frères-Carcopino, entre les rues Paixanhs et Louis-Flize ; rue Louis-Flize, entre l'avenue des Frères-Carcopino et la rue Georges-Baudoux ; et rue Georges Baudoux, entre les rues Louis-Flize et Georges-Clémenceau. Elle reprendra dès la fin de l'épreuve.