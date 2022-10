Quinze jours de travaux route de l’Anse-Vata

Un chantier se prépare, route de l’Anse-Vata. À compter de lundi, et jusqu’au 7 novembre, des travaux d’assainissement et de réaménagement occuperont la portion de chaussée entre la rue Blaise-Pascal et la promenade Roger-Laroque. Une circulation alternée sera mise en place en journée, hors week-end, à proximité de la rue de Boulari. Cette dernière sera également interdite à la circulation côté impair, sauf pour les riverains, entre la rue Marius-Archambault et la route de l’Anse-Vata, durant toute la durée du chantier. La mairie demande aux automobilistes de respecter la signalisation en place.