Le Jour du Seigneur en direct de l'église de l'Espérance, "une grande et belle aventure"

Ils ont passé la journée de samedi à répéter, répéter, répéter pour caler les déplacements et surtout les temps de chants, de prières, de lectures. Le plus difficile pour Bernard, pianiste. "D’habitude, on n’est jamais pris par le temps. Mais Philippe nous a rappelé pourquoi on était là. C’est un peu comme si on était chez les gens qui ne peuvent pas aller à la messe." Or on ne quitte pas une maison en plein milieu d’une prière. Quand les voix, les instruments et les applaudissements se sont arrêtés, dimanche soir, à 22 heures, "on s’est dit ''déjà fini ?''. Je veux bien revivre ça, c’était une grande et belle aventure".

"On a mis tout notre cœur"

Un peu stressante parce qu’il a fallu apprendre des chants et des prières en différentes langues, celles de Maré, Ouvéa, Hienghène, une des Antilles, en wallis, tahitien… Des langues qui sont celles des paroissiens. Chanteurs, musiciens, lecteurs et autres bénévoles se préparent depuis un mois et demi. Plus en réalité puisque l’émission devait initialement être tournée en 2019. "On a mis tout notre cœur, ça a été unique, vraiment beau", constate Michelle, choriste. "Incroyable", résume l’équipe de tournage de l’émission. Comme les gens qu’ils ont rencontrés. "C’est possible de vivre ensemble, c’est ce que dit la Calédonie, l’accueil qu’on y a reçu, cette paroisse", choisie pour "son dynamisme et sa diversité culturelle".