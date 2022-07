"Bien dans mes claquettes" : 3 000 élèves de 3e sondés 

Comprendre les comportements de la jeunesse et comment agir au mieux pour prévenir la délinquance et "favoriser la réussite et le bien-être", c’est l’objectif de l’étude "Bien dans mes baskets", menée auprès des 3 000 élèves de 3e de la province Sud. Depuis le 20 juin, les enquêteurs de l’Agence sanitaire et sociale font le tour de tous les établissements, publics comme privés, avec un questionnaire sur tablette. Les jeunes ont interrogé sur les relations avec les parents, les moyens financiers de la famille, les loisirs, la scolarité, la présence dans l’entourage de personnes "ressources" sur lesquelles s’appuyer pour demander de l’aide, etc.

Résultats en octobre ou novembre

"Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, ce qui compte c’est que vous répondiez le plus sincèrement possible", a expliqué Gil Brial, vice-président de la province Sud ce mercredi matin aux élèves d’une des six classes de 3e du collège Saint-Joseph-de-Cluny. "Pour améliorer les actions mises en place pour les jeunes", résume Hugo après avoir rendu sa tablette. Message reçu.

Les résultats de l’étude seront présentés en octobre ou novembre avec des analyses par établissement, par commune et au niveau de la province.