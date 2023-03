Ruamm : perturbations à prévoir ce vendredi à la clinique Magnin

La fédération de la clinique Île Nou Magnin a décidé de se joindre au mouvement de protestation contre la réforme du Ruamm en organisant un rassemblement pacifiste et calme à l'entrée de la clinique à partir de 7h30 ce vendredi.

L'ensemble de l'activité des blocs opératoires sera suspendue toute la journée, annonce le communiqué de presse. Les soins des patients hospitalisés, l'activité de dialyse et de chimiothérapie ainsi que l'activité du laboratoire et de la radiologie, pour la partie urgence et suivi des patients hospitalisés seront maintenus. La maternité sera ouverte pour accueillir les urgences. "Les urgences le seront aussi mais la fluidité des soins sera compromise par le mouvement de protestation", indique encore le texte.

Vers une grève des médecins libéraux ?

Les médecins de la fédération recommandent donc, "sauf urgence vitale ou personne déjà suivie à la clinique, de se rendre dans un autre établissement hospitalier en cas de nécessité".

Le syndicat des médecins libéraux, qui se réunit ce jeudi soir en assemblée générale, pourrait voter une grève générale.