La grande case du Sénat coutumier renaît de ses cendres

Onze jeunes, issus du service pénitentiaire d’insertion et de probation (Spip) et de la protection judiciaire enfance et jeunesse (DPJEJ) ont participé ce samedi 11 juin au nettoyage de la grande case du Sénat coutumier. S’ils effectuent pour la plupart des travaux d’intérêt généraux, tous affichaient de grands sourires. "C’est un travail très valorisant pour eux, souligne l’éducatrice spécialisée Marie-Olga Dedane à la DJPEJ. Des travaux comme ça les enrichissent bien plus que le nettoyage des tags."

Une première étape

Ce samedi, les jeunes ont principalement évacué des matériaux et poncé. "60 % de la case est encore en bon état, commente le grand chef Hippolyte Sinewami-Htamumu. Les jeunes ont surtout enlevé les bois qui restaient, évalué ce qui est récupérable pour le poncer".

En milieu d’après-midi, le nouveau poteau central a été livré jusqu’au Sénat par des conseillers de l’aire Drubea-Kapumë. "Chaque aire apporte sa contribution, certaines mènent les poteaux, d’autres la paille, la flèche faîtière etc, détaille Hippolyte Sinewami-Htamumu. L’ensemble sera posé les 24 et 25 juillet, et la case devrait se terminer le 9 août".

Le choix de la date n’est pas anodin, il caractérise la journée internationale des peuples autochtones.