Il y avait déjà du monde à l’ouverture du marché, samedi, à 7h30. Des habitués. "Quand les îles viennent, je suis là à l’ouverture. Ils ont tout ce qu’on n’arrive pas à avoir. En légumes, en plantes… Chez moi, au Mont-Dore, la terre n’est pas aussi bonne", constate Petronille. "Et puis c’est choc toutes ces couleurs", observe-t-elle, des sacs pleins. "On repart chargé comme si on revenait du champ !"

Arrivés de Maré en bateau ou en avion vendredi, les 80 exposants sont présents à la gare du Betico jusqu’à 17 heures ce samedi et de 7h30 à 16 heures ce dimanche.