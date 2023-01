Le palmarès des prénoms les plus donnés en 2022 à Nouméa

La ville a dévoilé les prénoms les plus donnés aux nouveaux-nés en 2022. Et force est de constater qu’il est bien différent de celui des années précédentes, surtout pour les filles.

Charlie pour les filles

Le prénom le plus donné aux filles en 2022 est Charlie. Puis viennent Iris, Luna et Romy ex æquo. Un podium qui n’a rien à voir avec 2 020 (Emma, Mila et Mya) et 2 021 (Eva, Lila et Ambre). Suivent les Agathe, Hinatea, Jade ou encore Keren.

Liam pour les garçons

Pour les garçons, c’est Liam qui prend la première place des prénoms les plus donnés (il n’était pas dans les dix premiers en 2021 et était deuxième en 2020). Viennent ensuite Gabriel, le premier de 2021, et Owen ex æquo puis Lucas et Lyam.

1 194 nouveaux-nés

Au total, la capitale a enregistré 1 194 naissances en 2022 : 629 filles et 565 garçons. C’est moins qu’en 2021 qui avait vu naître 1 306 enfants.