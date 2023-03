Pour Nicolas Metzdorf, "la disparition des Nouvelles calédoniennes est une perte pour la liberté d'expression"

"Depuis 1971, Les Nouvelles calédoniennes donnent le pouls du Caillou. Les temps passent, les événements se déroulent, les faits divers défilent, mais à chaque instant vous pouviez voir dans un coin, un journaliste assidu qui grattait sur du papier ce qui sera bientôt un article dans le journal à venir le lendemain matin. Le tribunal se prononcera ce jeudi sur la liquidation, demandée par les actionnaires, du groupe Melchior, mais la décision semble déjà actée", écrit-il.

"Plus qu'un journal, c'est une centaine d'emplois qui sont concernés par cette liquidation. Alors que les fake news et propagande en tout genre pullulent sur les réseaux sociaux, et dans une période où l'avenir de la Nouvelle-Calédonie ne pourra s'écrire que par un débat éclairé, la disparition à venir des Nouvelles doit nous interpeller." Pour lui, "la liberté d'expression en Nouvelle-Calédonie est mise en danger et doit être protégée. Une page se tourne, mais j'espère qu'une autre s'écrira très bientôt. Nous pourrions nous inspirer des mesures mises en place en métropole pour la presse régionale afin de la reconstruire ici. L‘information des Calédoniens en dépend."