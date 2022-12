Un homme placé en détention provisoire pour les coups de sabre à la Vallée-des-Colons

Deux jours après la violente agression rue Bénébig, à la Vallée-des-Colons, l’auteur présumé des coups de sabre dort en prison.

Après 48 heures de garde à vue, le suspect a été déféré samedi après-midi et mis en examen des chefs de tentative d’homicide volontaire et de violence sans incapacité totale de travail avec arme.

"Il a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention, décision conforme aux réquisitions du parquet et à la demande du magistrat instructeur", a annoncé le procureur de la République Yves Dupas.

Âgé de 50 ans, le mis en examen, déjà condamné pour des faits de vols aggravés et de dégradation volontaire par incendie, avait été libéré du Camp-Est le 1er septembre 2022 après une peine d’emprisonnement de 12 mois.

Le 8 décembre, vers 19 heures, "un effectif de police se transportait face à l’établissement La Niçoise suite au signalement d’une personne blessée par arme blanche. Sur place, plusieurs personnes désignaient un individu, comme étant l’auteur des faits qui venait d’être maîtrisé", rappelle le procureur.

Toujours selon le magistrat, "il ressort des actes d’enquête diligentés par le service territorial de police judiciaire de la police nationale que la victime, âgée de 70 ans, sans domicile fixe consommait des bières avec des amis à proximité du local commercial. En déambulant dans le quartier, l’individu mis en cause, également sans domicile fixe, a voulu se joindre au groupe, en sollicitant de la bière et des cigarettes, ce que la victime aurait catégoriquement refusé. Selon deux témoins, le mis en cause très énervé, s’éloignait, mais il allait chercher un sabre d’abattis placé dans un sac à dos. En revenant, il se dirigeait vers la victime et lui portait trois coups avec le sabre en visant la tête. La victime parait les coups avec ses avant-bras".

En garde à vue, l’auteur présumé, qui présentait lors de son interpellation un taux de 2, 90 grammes d’alcool dans le sang, a déclaré qu’il avait bu de l’alcool depuis la veille des faits. "Il reconnaissait avoir porté les coups 'dans un moment de colère pour couper la victime' sans se souvenir de la violence de ses actes. Il admettait qu’il avait pu à un moment donné, vouloir tuer la victime", ajoute Yves Dupas.