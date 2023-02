Païta : une maman et son enfant décèdent dans un accident sur la RT1

Un accident mortel de la circulation est à déplorer à Païta.

En début d’après-midi, vendredi, deux véhicules se sont percutés sur la RT1, entre les riz de Saint-Vincent et La Tamoa.

Cette collision, dont les circonstances sont encore inconnues, a été d’une grande violence.

Sur place, les pompiers et le Samu ont malheureusement constaté le décès d’une maman et un de ses enfants dans un véhicule. Un second enfant a été retrouvé blessé. Il est actuellement pris en charge. L’âge des victimes n’a pas été communiqué.

Dans le second véhicule, une des occupants est en cours de désincarcération.

L’hélicoptère du Samu a été mobilisé pour évacuer les victimes.

Pour permettre aux secours d’intervenir, la RT1 a été bloquée dans les deux sens, provoquant d’importants bouchons.

La gendarmerie est également sur les lieux de l’accident. Une enquête a été ouverte pour déterminer les raisons de ce drame.

Plus d’informations à venir.