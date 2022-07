Le premier concours de danse tahitienne bat son plein à l'Arène du Sud ce samedi

Après les enfants, ce samedi matin, ce sera aux adultes de danser devant les huit membres du jury, dont trois venus de Tahiti "pour donner de la crédibilité au concours", explique Teva Puahio, l’un des organisateurs, batteur de Hura Mai, l’orchestre qui accompagne les 110 compétiteurs. Le gagnant représentera la Nouvelle-Calédonie au festival Ori Tahiti, qui aura lieu en novembre à Tahiti. Les finales ont lieu à partir de 18 heures.

Il est encore temps de prendre ses places

Il est encore possible de prendre ses places pour admirer les performances des danseurs et leurs coiffes en végétaux naturels préparés en famille pour l’occasion. Sous la halle de l’Arène du Sud, 46 exposants présentent des créations, pour beaucoup fabriquées à la main : chapeaux et sacs en feuilles de pandanus, robes, bijoux en coquillages….