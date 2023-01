La direction de la Protection judiciaire enfance et jeunesse (DPJEJ) organise une semaine de sensibilisation et de prévention à la santé du 23 au 27 janvier à Lifou.

Dix jeunes de moins de 18 ans, déjà sur place, bénéficient de ce programme sport santé, encadré par des professionnels de la jeunesse et de la santé (éducateurs spécialisés, infirmiers, éducateur sportif, psychologue et médecin).

Afin de s'inscrire dans une dynamique partenariale et dans une démarche de prévention de la délinquance, des places ont été ouvertes à des mineurs non suivis par la DPJEJ.

Ils seront accueillis dans les locaux de la fédération socio-éducative nöje Drehu (FSEND) et de la base nautique de We. Durant la semaine, les jeunes auront l’opportunité de participer à des activités physiques et sportives (randonnées, activités nautiques, etc.) avec le soutien des structures de l'île de Lifou. Ils suivront également la formation aux premiers secours PSC1 et recevront des interventions de prévention santé, en addictologie et santé sexuelle et affective notamment.