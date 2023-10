[Mise à jour] Agence d’Aircal incendiée à Lifou : le personnel débraye à Magenta, une enquête ouverte pour destruction

[Mise à jour : 11h45] Le procureur annonce l'ouverture d'une enquête du chef de "destruction volontaire d'un bien par incendie ou moyen dangereux". Yves Dupas révèle également que l'aérodrome a été incendié à l'aide de pneumatiques enflammés au niveau de la façade en bois, à l'entrée du local. Des techniciens d'identification criminelle procèdent actuellement aux "actes de police technique et scientifique". "Le parquet et les enquêteurs entendent déployer tous les moyens d'enquête pour élucider cette affaire, dans les meilleurs délais", souligne le procureur, rappelant que le délit de destruction ou dégradation d'un bien par incendie est puni de dix ans d'emprisonnement.

[Mise à jour : 9h25] Les salariés de la compagnie Aircal se sont réunis ce jeudi matin, devant l’aérodrome de Magenta, au cours d’un débrayage, entre 8 heures et 9h30. Un mouvement d’humeur qui fait suite à l’incendie de l’agence de Wé, à Lifou.

"La colère et l'inquiétude des salariés"

"Tout le monde est vraiment sous le choc. Il y a à la fois de la colère mais aussi de l’inquiétude de la part de certains collègues qui craignent de perdre leur emploi, glisse Marion Gentelet, la directrice commerciale de la compagnie, qui adresse un message aux quatre salariés de l’agence de Wé. Nous nous sommes arrêtés de travailler en solidarité avec eux, qui ont perdu leur bureau, l’agence étant inutilisable. Nous pensons tous fort à eux. C’était important que le personnel se réunisse pour en parler et pour échanger sur ce qu’ils ressentent."





Pour autant, l’activité reprend normalement ce jeudi. Depuis 9 heures, les enregistrements de passagers ont repris à Magenta. Les rotations prévues aujourd’hui _deux à Ouvéa et trois à Maré _ sont maintenues. L'agence commerciale du centre-ville, rouvrira ses portes, quant à elles, dans le courant de la matinée.

D'importants dégâts

[8 h 40] Aux alentours de 2 heures, ce jeudi, les pompiers de Lifou ont été alertés d’un incendie qui ravageait le local de la compagnie Air Calédonie, situé au village de Wé. Le feu s’est propagé dans la salle, au niveau de la billetterie. Si le sinistre est désormais maîtrisé, les dégâts sont importants.

Une enquête de gendarmerie a été ouverte pour déterminer les causes de ce sinistre qui intervient en plein conflit entre des collectifs d’usagers des îles, et notamment de Lifou, et la compagnie aérienne.

En raison de cet incident, les salariés de la compagnie devraient organiser un mouvement d’humeur, à Nouméa.