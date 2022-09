Reprise des soins dès lundi dans les dispensaires de Xépénéhé et La Roche 

Face à la pénurie de médecins qui touche le pays, la province des Îles peinait à assurer l’offre de soins à sa population. Elle avait ainsi décidé en mai de mettre en place des sites uniques pour les hospitalisations et les soins d’urgence à Wé (Lifou) et à Tadine (Maré). Les dispensaires de La Roche (Nengoné) et Xépénéhé (Drehu) avaient été contraints de fermer.

Une solution semble avoir été trouvée. La province des Îles annonce la signature d’une convention avec le CHU de Bordeaux pour "une mise à disposition de six internes hospitaliers auprès des centres médicaux des Îles. Ces internes viennent en renfort aux praticiens des dispensaires pour offrir un service public de médecine de proximité aux populations. Notre réponse pour pallier la pénurie de médecins", indique le président de l’institution, Jacques Lalié.

Ainsi, à compter du lundi 3 octobre, les Maréens des districts de Tawainedr, La Roche et Pénélo pourront se rendre au CMS de La Roche pour tout soin d’urgence ou d’hospitalisation. Les habitants du district du Wetr, à Lifou pourront se rendre de nouveau au CMS de Xépénéhé.