Le procès de Larry Martin renvoyé au 14 mars 2024

Larry Martin, sociologue et onzième adjoint à la mairie de Dumbéa, a été convoqué devant le tribunal correctionnel pour répondre de deux affaires. Tout d'abord, l'élu de 45 ans comparaît pour des "violences sans incapacité de travail" qu'il aurait commis contre une ancienne compagne, en janvier 2016.

La deuxième affaire concerne, elle, "l'envoi réitéré de messages malveillants par voie électronique" à une ancienne collègue de la Direction de la jeunesse et des sports, avec laquelle il entretenait une relation et qui a déposé plainte en octobre 2022. Des faits pour lesquels, Larry Martin encourt jusqu'à trois ans de prison et une amende de 1,7 million de francs.

Enquête disciplinaire

Lors de l'audience de ce mercredi après-midi, à laquelle assistait le sociologue, la partie civile a demandé le renvoi de ce dossier, qui a été accepté et sera finalement jugé le 14 mars prochain.

L'avocate de la partie civile a en effet demandé à ce que "l'intégralité" de l'enquête disciplinaire diligentée au sein de la fonction publique à la suite de cette plainte, soit communiqué au tribunal afin de disposer d'une "vision globale" du dossier avant de juger cette affaire.