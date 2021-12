Dumbéa : le nouveau cinéma ouvre ses portes jeudi 23 décembre

Les cinéphiles vont être ravis. Après deux ans de travaux, le nouveau cinéma de Dumbéa centre va ouvrir ses portes au public jeudi 23 décembre. Avec 14 salles et plus de 1 600 sièges, le complexe cinématographique MK2 souhaite proposer "une autre idée du cinéma" et a pour ambition de faire du multiplexe un lieu de vie et de rencontre culturel.