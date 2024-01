L’opération Dumbéa plage est de retour à Nouré

C’est une opération de plus en plus populaire. Dumbéa plage est de retour sur le site de Nouré pour occuper les enfants et les adolescents pendant ces vacances d’été. Du mardi au jeudi, de nombreuses activités et animations seront ainsi programmées, de 9h30 à 15h30.

Au programme : bouée tractée, kayak, football, volleyball, danse, musique, lasertag, balades à poney, ateliers créatifs, pêche…

Des milliers de jeunes attendus

Pour se rendre sur place, un transport gratuit (sur inscription au 74 01 61) sera proposé les mardis, mercredis et jeudis depuis les quartiers de Dumbéa-sur-Mer, Brigitte, Jacarandas ou Palmier en fonction des semaines.

Signe du succès grandissant de cet événement, l’an passé, près de 3 600 jeunes ont participé à Dumbéa plage selon la mairie.