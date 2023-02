"A l'Ouest, rien de nouveau" d'Edward Berger sacré meilleur film aux Bafta

Le long-métrage "A l'Ouest, rien de nouveau", adaptation du célèbre roman pacifiste d'après-guerre d'Erich Maria Remarque, a remporté dimanche le prix du meilleur film aux Bafta, les récompenses britanniques du cinéma.

Ce film produit par Netflix et réalisé par l'Allemand Edward Berger, 53 ans, l'a emporté devant "Les Banshees d'Inisherin", "Elvis", "Everything Everywhere All At Once" et "Tar".