Accident de train en Grèce: au moins 16 morts et 85 blessés

Une collision entre un train de marchandises et un train de passagers effectuant le trajet entre Athènes et Thessalonique, en Grèce, a fait mardi soir "au moins 16 morts" et "85 blessés" ont annoncé les pompiers.

"Au moins 16 personnes ont été retrouvées mortes jusqu'à présent", a indiqué un responsable des pompiers grecs lors d'une conférence de presse, tout en précisant que l'opération de secours était toujours en cours.